Alexis Sanchez ne répond plus, l’OM perd sa trace

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Alexis Sanchez dispose d’une offre de prolongation de contrat de l’OM. Une proposition à laquelle le Chilien n’a toujours pas répondu. Cela sent mauvais alors que l'attaquant regarde vers l'Allemagne.

L’OM a enclenché la seconde sur le marché des transferts avec les arrivées de Geoffrey Kondogbia et celle bien engagée de Renan Lodi, en attendant peut-être Iliman Ndiaye. Le mercato estival commence à prendre forme et Pablo Longoria aimerait ajouter Alexis Sanchez à son tableau de chasse. Recrue phare du mercato de l’Olympique de Marseille il y a un an, l’ex-attaquant de l’Inter Milan s’était engagé pour une saison, ce qui signifie qu’il est libre comme l’air depuis le 30 juin dernier.

En vacances avec sa famille au Chili, Alexis Sanchez est totalement déconnecté du football et l’OM en paie les conséquences. Selon les informations de L’Equipe, les dirigeants phocéens n’ont aucune nouvelle d’El Nino Maravilla, « ce qui ne semble vraiment pas bon signe dans l’optique d’une prolongation » estime le quotidien national. Pablo Longoria a pourtant mis le paquet pour convaincre Alexis Sanchez de rester.

L'OM n'a pas de nouvelles d'Alexis Sanchez

L’entraîneur va utiliser un dispositif tactique qu’il affectionne, un 4-4-2 dans lequel le Chilien sera libre de tourner autour d’un avant-centre. Sur le plan financier aussi, le président de l’OM a mis tous les moyens en œuvre pour convaincre Alexis Sanchez de poursuivre l’aventure marseillaise avec la perspective d’être le salaire n°1 du club. Une augmentation de 30 % par rapport à son salaire de la saison 2022-2023 a été proposé à l’ancienne star du FC Barcelone.

🎙 @DanielRiolo : "Je trouve que le cas Alexis Sanchez dit exactement ce qu'est l'OM depuis pas mal d'années et ce que fait Longoria dans ce club : du bricolage. Du bon bricolage, mais ça reste du bricolage." pic.twitter.com/goURevwwlh — After Foot RMC (@AfterRMC) July 11, 2023

Ce qui ne suffit pas pour l’instant à convaincre Alexis de prolonger. Le buteur de 34 ans est-il simplement déconnecté du monde du football au point de temporiser pour son avenir avant de prendre une décision lorsqu’il se remettra au travail ou a-t-il simplement l’ambition de viser plus haut que l’OM que ce soit sportivement ou financièrement ? Le mystère est total pour l’OM, sans nouvelles d’Alexis Sanchez mais qui n’a pas mis d’ultimatum au Chilien pour le moment. Ce dernier laisse son agent travailler alors que la presse espagnole évoque des pistes en Allemagne pour permettre à l'ancien du Barça, d'Arsenal, de l'Inter et de Manchester United de continuer un splendide tour d'Europe.