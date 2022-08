Alexis Sanchez n'est pas venu à l'OM pour rigoler

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Il y a une semaine, l’OM réalisait un énorme coup avec la signature d’Alexis Sanchez, libéré par l’Inter Milan.

Entré à la mi-temps contre le Stade Brestois dimanche soir, Alexis Sanchez a fait admirer sa technique et son envie même si le Chilien paraît encore en manque de rythme. Appelé à devenir un titulaire indiscutable à l’Olympique de Marseille aux yeux d’Igor Tudor, l’ancien attaquant du FC Barcelone et de Manchester United va par ailleurs amener son expérience et son professionnalisme au jeune groupe olympien. Une chose est en tout cas certaine du coté de Marseille : Alexis Sanchez n’a pas signé à l’OM en pré-retraite. C’est le message envoyé par Igor Tudor avant la troisième journée de Ligue 1 entre Marseille et Nantes, un match pour lequel le Chilien, pas encore à 100 % physiquement, ne devrait pas être titulaire.

Alexis Sanchez, un moteur pour les autres à l'OM

« Alexis est un champion » a prévenu Igor Tudor, ravi de pouvoir compter un tel joueur dans son effectif, avant de poursuivre. « Il apporte beaucoup à l'équipe, que ce soit au niveau de l'envie, de l'intelligence et du professionnalisme. Il n'est pas là pour s'amuser, c'est quelqu'un de très sérieux, et un exemple pour tous. Il influence toute l'équipe de manière positive » s’est réjoui Igor Tudor, pour qui le professionnalisme d’Alexis Sanchez va rejaillir sur tous les joueurs à l’Olympique de Marseille, ce qui est forcément une très bonne chose pour le club phocéen, qui a certainement passé un cap cet été avec la signature d’un joueur de ce calibre. Reste maintenant à voir si Alexis Sanchez, du haut de ses 33 ans, est capable d’apporter autant à l’OM sur le terrain que dans le vestiaire. Pablo Longoria n’en doute pas, sans quoi il n’aurait pas misé sur l’international chilien cet été. Mais ce dernier va devoir le prouver, aussi bien en Ligue 1 qu’en Ligue des Champions.