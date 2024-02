L'OM est nul, il ne fait plus rire personne

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré les résultats exécrables de l’OM, Gennaro Gattuso garde pour l’instant la confiance de Pablo Longoria et de Mehdi Benatia. Ce qui n’incite pas à l’optimisme chez les supporters marseillais.

Match nul à domicile contre Monaco, défaite à Lyon et match nul à domicile contre Metz, la série est terrible pour l’Olympique de Marseille en ce début d’année 2024. Les matchs s’enchaînent et les bons résultats sont devenus très rares pour l’équipe de Gennaro Gattuso. L’entraîneur italien est d’ailleurs au cœur des critiques dans le camp des supporters de l’OM mais également chez les observateurs. Média spécialisé dans l’actualité du club marseillais, Le Phocéen estime que Gennaro Gattuso n’est plus du tout l’homme de la situation et que par conséquent, la décision de Pablo Longoria de le maintenir à la tête de l’équipe est une très mauvaise nouvelle.

« Au-delà de son système de jeu, c'est aussi son manque d'influence sur le déroulement d'un match qui pose question, comme sa décision de sortir un milieu de terrain après l'expulsion de Samuel Gigot vendredi, qui s'est avérée infructueuse. Désormais fragilisé médiatiquement, son triste bilan à l'OM ne peut être masqué par des conférences de presse sympathiques » lâche le média pro-OM avant de poursuivre sur l’ancien entraîneur de Naples et de l’AC Milan.

« Gennaro Gattuso affiche le pire bilan pour un coach de l'OM en 15 matchs depuis 2014, lorsque l'entraîneur était José Anigo, c'est dire ! Si Gattuso a encore la capacité de nous offrir de beaux moments sur la scène européenne, qu'il ne s'en prive pas... Même si, pour l'instant, nous sommes peu nombreux à y croire » analyse Le Phocéen, qui ne condamne pas (encore) Gennaro Gattuso mais qui émet de très gros doutes à l’égard de l’ancien capitaine de l’AC Milan alors que se profilent trois matchs décisifs pour l’avenir de l’Olympique de Marseille, la double confrontation face au Shaktar Donetsk en Ligue Europa et le déplacement périlleux à Brest dimanche soir.