Alexis Sanchez craque pour un club, ce n’est pas l’OM

Le flou est toujours total au sujet de l’avenir d’Alexis Sanchez, qui dispose d’une offre de prolongation de la part de l’OM. Mais il rêve désormais de Premier League.

Les signatures de Pierre-Emerick Aubameyang et d’Ismaïla Sarr et les négociations avancées avec Sheffield United pour le recrutement d’Iliman Ndiaye signifient-elles que l’Olympique de Marseille ne compte plus sur Alexis Sanchez pour la saison à venir ? Malgré les tergiversations de l’international chilien, Pablo Longoria n’a pas attendu les bras croisés et a considérablement renforcé l’attaque olympienne. Néanmoins, il semblerait que l’offre de prolongation soumise à la fin du mois de mai à Alexis Sanchez soit toujours d’actualité.

L’ex-buteur de Manchester United et du FC Barcelone n’a toujours pas pris de décision définitive. Mais alors que le mois de juillet touche à sa fin, El Nino Maravilla va rapidement devoir se positionner afin d’effectuer la préparation physique avec son nouveau club. Pour Nico Peric, ancien joueur de la sélection chilienne, il est clair que le meilleur choix pour Alexis Sanchez… est de prolonger à Marseille.

Alexis Sanchez invité à prolonger à l'OM

« Je pense que le meilleur endroit pour lui, c’est Marseille. Dans d’autres clubs, il n’est pas certain d’être le leader de l’équipe comme c’est le cas à l’OM. C’est un statut qu’il a mérité car c’était le meilleur joueur de l’équipe la saison dernière. Je lui conseille de rester à Marseille » a indiqué le spécialiste du football chilien sur le plateau d’ESPN. Il s’agit maintenant de voir si Alexis Sanchez suivra les conseils de Nico Peric et donnera son feu vert pour revenir à l’Olympique de Marseille, ou si l’ancien n°70 de l’OM fera finalement le choix de l’Arabie Saoudite, de la Turquie ou du Brésil, autant de pays dans lesquels Alexis Sanchez est très convoité.

Un accord proche avec Nottingham Forest

Mais pour le moment, c'est un autre championnat qui en train de lui faire les yeux doux, avec une certaine réussite. En effet, The Sun affirme que Nottingham Forest discute avec le joueur chilien, et serait même proche d'un accord. Il faut dire que le club anglais, qui a de gros moyens mais a évité de peu la relégation la saison passée, est prêt à lui offrir un gros salaire pour le convaincre de revenir en Premier League, lui qui a déjà évolué à Arsenal et Manchester United. Un come-back qui tente clairement l'ancien joueur de l'OM, qui devrait se décider dans les prochains jours désormais, après avoir laissé passer quelques annonces en ce sens sur ses réseaux sociaux.