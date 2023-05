Alexis Sanchez au PSG, la folle rumeur !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Les négociations ont débuté entre l’OM et l’entourage d’Alexis Sanchez pour une prolongation du contrat de l’international chilien. Mais le PSG pourrait radicalement changer la donne.

Auteur de 18 buts toutes compétitions confondues avec l’Olympique de Marseille cette saison dont 14 en Ligue 1, Alexis Sanchez a sans conteste été le meilleur joueur de l’effectif d’Igor Tudor durant cet exercice. Régulier et décisif, l’ancien attaquant de l’Inter Milan a été le leader espéré par Pablo Longoria lors de son recrutement il y a un an. En juillet dernier, Alexis Sanchez avait toutefois signé un contrat de très courte durée puisque celui-ci expire au mois de juin.

El Nino Maravilla a une deuxième année en option et les discussions sont en cours entre l’agent de Sanchez et l’état-major de l’OM pour savoir si cette seconde année va être activée et si oui, à quelles conditions. Pablo Longoria fait de la prolongation de son avant-centre une priorité et selon les derniers échos, l’ancien Mancunien est également favorable à l’idée de rester à Marseille. Attention toutefois aux offres que pourrait recevoir le n°70 de l’Olympique de Marseille, associé à River Plate mais également à Arsenal plus récemment. Dans la presse espagnole, une folle rumeur envoie même Alexis Sanchez… au Paris Saint-Germain.

Un intérêt du PSG pour Alexis Sanchez ?

En effet, le média La Tercera affirme que le club de la capitale française est très intéressé par l’avant-centre de l’OM afin de compenser le départ de Lionel Messi, lui aussi en fin de contrat. Le site espagnol explique que le PSG souhaite s’appuyer sur des joueurs français ou ayant déjà une connaissance de la Ligue 1 et que par conséquent, Alexis Sanchez coche les cases. Luis Campos apprécierait le professionnalisme du Chilien et aimerait en faire un joker de luxe à Paris la saison prochaine. Inutile de dire que pour l’heure, cette information doit être prise avec des pincettes mais du côté de Marseille, on se méfiera tout de même de son rival à l’heure où le seul et unique objectif de Pablo Longoria et de Javier Ribalta est de ficeler la prolongation de la star de l’effectif.