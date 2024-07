Alexis Sanchez attend mieux que l'OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Joueur phare de l'OM en 2022-2023, Alexis Sanchez avait fini par claquer la porte faute d'avoir une offre à son goûté. Un an plus tard, son retour est possible, mais le Chilien ne rêve pas spécialement de Marseille.

C’est reparti pour un été compliqué entre Alexis Sanchez et l’OM ? Il y un an, après une saison très réussie à Marseille, le Chilien n’avait pas pu trouver d’accord avec la direction pour une prolongation de contrat qui semblait évidente au départ tant l’ancien du FC Barcelone et d’Arsenal avait été le leader offensif de la formation provençale. Mais les deux camps se sont rejetés la faute, Longoria accusant Sanchez d’avoir attendu le dernier moment pour essayer de trouver mieux ailleurs tout en négociation une grosse augmentation salariale, tandis que le Chilien estime que l’OM a effectué un choix « technique » en se passant de lui, qui n’était pas forcément compatible avec le jeu de Marcelino et celui de Vitinha.

Alexis Sanchez a une grosse exigence

Un an plus tard, c’est reparti et avec le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM a besoin d’un avant-centre, expérimenté et avec le sens du but. Alexis Sanchez est libre après une saison en demi-teinte à l’Inter et l’Udinese le courtise, au point que le club du Frioul est persuadé de le récupérer cet été. Mais pour le moment, dans un dossier qui semble se compliquer, aucune décision ne sera prise en urgence. Le média chilien DC Sports annonce qu’Alexis Sanchez s’est donné jusqu’au mois d’août pour se trouver une équipe d’un calibre supérieur à l’OM et à l’Udinese, c’est à dire une formation qui lui permettra de disputer la Ligue des Champions.

Un véritable appel aux équipes intéressées par ses services, et qui démonte que l’OM n’est pas forcément dans ses grandes priorités. Ce sera donc un plan B si jamais aucune offre majeure n’a lieu pendant cet été, alors que Pablo Longoria a tout de même besoin d’un avant-centre rapidement, et que le dossier Eddie Nketiah n’est pas beaucoup plus simple étant donnée la gourmandise d’Arsenal.