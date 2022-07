Alexis Sanchez à l'OM, Pablo Longoria touche au but

Dans : OM.

Par La Rédaction

L'OM suit de près la situation d’Alexis Sanchez, et une avancée majeure est envisagée même si le club phocéen va devoir vendre plusieurs joueurs avant de finaliser l'arrivée du Chilien.

Marseille continue sa préparation estivale avant la reprise de la Ligue 1. Si le match nul 1-1 contre le Bétis Seville n’est pas totalement convaincant, les joueurs d’Igor Tudor comptent bien réaliser une saison à la hauteur de leurs ambitions. Le podium en championnat et une belle prestation en Ligue des Champions. Afin d’être compétitif sur tous les tableaux, l’OM doit recruter des joueurs de grandes qualités. Jonathan Clauss, révélation au poste de défenseur droit avec le RC Lens la saison derrière est déjà un renfort important de ce mercato. Mais l’OM ne veut pas s’arrêter là et souhaite s’offrir les services d’un ancien top joueur de la Premier League et de la Liga, Alexis Sanchez. Selon les informations de La Provence, le joueur ne serait pas contre une arrivée à l’Olympique de Marseille. Le quotidien régional affirme que les contacts existent entre les deux parties, et qu'ils sont très prometteurs.

Une star à l'OM ?

Étincellent à Barcelone puis à Arsenal, Alexis Sanchez est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du Chili. Vainqueur deux fois de la Copa America, l'attaquant de 33 ans serait sans aucun doute, une recrue d'exception pour l'OM. Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec l'Inter Milan, Sanchez serait apte à résilier son contrat avec le club lombard et rejoindre les rangs phocéens. Si son arrivée est probable et qu'un accord pourrait être conclu entre les deux parties, Marseille devra toutefois prendre en charge son très gros salaire. Le Chilien touche actuellement 7 millions d'euros par an. Pour le financer, Pablo Longoria devra probablement vendre des joueurs. Amavi et Ćaleta-Car sont considérés comme indésirables par la direction et pourraient permettre la venue de Sanchez. Bamba Dieng est poussé vers la sortie mais les regards se tournent également vers Arkadiusz Milik qui plaît beaucoup au Borussia Dortmund. Un sacrifice de taille si cela devait être le cas. Même si l'OM souhaite garder le Polonais, il faudra peut-être faire des sacrifices pour attirer un joueur de la classe d'Alexis Sanchez.