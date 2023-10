Alerte à l'OM, Walid Acherchour ne rigole pas

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille joue un match important ce samedi à Nice (21h sur C+ Sport), une rencontre qui peut déterminer l'avenir du club phocéen.

Après la trêve internationale, qui a permis à Gennaro Gattuso de mieux connaître et mieux travailler avec son groupe, l'OM va tente de reprendre sa marche en avant en Ligue 1. Pour cela, Pau Lopez et ses coéquipiers iront à l'Allianz Riviera où Marseille a souvent vécu des soirées chaotiques.

Pour cette rencontre entre prétendants au podium du Championnat, Nice sera privé de plusieurs cadres (Thuram et Atal notamment), mais l'Olympique de Marseille doit tout de même se méfier des Aiglons. Pour Walid Acherchour, il est clair que la saison est encore longue, mais que l'OM va devoir ramener quelque chose de son déplacement sur la Côte d'Azur. Le consultant estime que l'équipe de Gattuso n'a pas le droit de se rater cette saison afin d'avoir un des trois billets directement qualificatifs pour la prochaine Ligue des champions. On sait ce qu'a coûté à Marseille le fait de ne pas être directement qualifié en C1 cette saison.

L'OM n'a pas le droit à l'erreur à Nice

🗣️ 9ème journée de 𝗟𝗶𝗴𝘂𝗲 𝟭 𝗨𝗯𝗲𝗿 𝗘𝗮𝘁𝘀 💥



𝙅𝙤𝙪𝙧 𝙙𝙚 𝙙𝙚𝙧𝙗𝙮 pour nos Olympiens qui affrontent les Aiglons ce soir à 21h00 à l’Allianz Riviera ! ⚔️#OGCNOM pic.twitter.com/F6WwmP92P1 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 21, 2023

Sur Youtube, Walid Acherchour a été clair, l'Olympique de Marseille doit impérativement finir sur le podium de Ligue 1 et un échec à Nice serait inquiétant dans cette quête. « La question n’est pas de savoir si l’OM peut accrocher la Ligue des champions, car l’OM DOIT accrocher la Ligue des champions. Tout résultat autre serait un échec. Comptablement, leur début de saison en Ligue 1 n’est pas infâme, même si sous Marcelino le jeu pratiqué, c'était problématique. Le fait de faire deux matchs nuls à 11 contre 10 face à Metz et Nantes ne les empêche pas d’être encore dans les clous. Mais attention, car là, il y a un virage et le match contre Nice va être très intéressant. S’ils perdent à Nice, l’OM sera quand même à 7 points, sachant que Nice n’aura pas de matchs européens à jouer cette saison. Ce ne sera pas définitif, mais attention tout de même… », a prévenu le spécialiste du football au sujet de l'OM.