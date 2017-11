Affaire Evra : Gomis avoue qu'il a failli claquer des supporters de l'OM

Dans : OM, Ligue 1.

Coéquipier de Patrice Evra à l'OM durant la seconde partie de la saison passée, Bafé Gomis n'a pas caché sa désolation de voir la manière dont le parcours phocéen du défenseur s'est terminé. Revenant sur l'incident qui a opposé Patrice Evra à quelques supporters, l'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille avoue que lui aussi a été à deux doigts de se battre avec certains fans pas très corrects.

« J’ai été surpris et déçu qu'un tel joueur puisse en arriver là. C'est peut-être un des plus beaux palmarès du football français mais je condamne le geste de Patrice, ce n’est pas un exemple à montrer aux jeunes. On est des êtres humains, on ne sait pas ce qu’il se passe dans la vie de Patrice et il y a des limites à ne pas franchir. Je ne sais pas quels mots ont été dits. J’ai vécu le même genre de situations en fin de saison dernière. A l'époque, j'ai souhaité rencontré les supporters, ils se sont montrés réceptifs et tout est rentré dans l'ordre. J'ai vécu un épisode un peu similaire avec ce qui représente une minorité du public marseillais et c'est vrai que j'aurais pu en arriver aux mains. Sans l'intervention d'un salarié, ça aurait fini comme ça », témoigne Bafé Gomis, dont il se dit qu’il avait été insulté par des jeunes supporters un peu énervés au centre d’entraînement avant que ces derniers se fassent remettre dans le droit chemin.