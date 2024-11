Adrien Rabiot en danger, l’OM va trancher

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Comme face au PSG le week-end dernier, Roberto De Zerbi a aligné Adrien Rabiot au côté de Pierre-Emile Hojbjerg contre Nantes ce dimanche. Mais ce duo risque d’avoir de la concurrence dans les semaines à venir.

Titulaire pour la première fois avec l’OM il y a deux semaines contre Montpellier, Adrien Rabiot a enchainé dimanche à Nantes une troisième titularisation de suite. L’international français n’est pas encore à son top niveau et ça se voit. Encore timide et parfois lent dans ses choix, l’ancien milieu de la Juventus Turin va rapidement devoir hausser le curseur. D’autant que dans les semaines à venir, Roberto De Zerbi pourrait avoir de gros maux de tête pour composer son milieu de terrain, principalement pour une raison selon L’Equipe. Aligné en défense centrale à Nantes ce dimanche, Geoffrey Kondogbia a vécu une soirée délicate.

Repositionné en défense par Roberto De Zerbi, le milieu de terrain centrafricain n’est pas à son aise, et ça se voit. En difficulté sur les longs ballons en profondeur, l’ex-joueur de l’Atlético de Madrid pourrait vite revenir au milieu de terrain, où son début de saison avait été bon à côté de Pierre-Emile Hojbjerg. « Avec trois tauliers (Rabiot, Hojbjerg, Kondogbia) pour deux places de relayeur, De Zerbi s’est retrouvé face à un casse-tête » souligne d’ailleurs le journal L’Equipe dans son édition du jour. Face à Auxerre vendredi, Roberto De Zerbi pourrait encore faire le choix de Geoffrey Kondogbia en défense centrale. Mais jusqu'à quand ?

Kondogbia de retour au milieu, qui sera sacrifié ?

« Il joue derrière car il a tout ce que j’attends de mes défenseurs centraux. Il a de la personnalité et du courage, c’est ce que j’attends des défenseurs centraux. C’est pour ça qu’il joue là » a martelé Roberto De Zerbi après la victoire à Nantes dimanche. Dans les faits, Brassier ou Cornelius pourrait vite reprendre la place de central gauche à côté de Balerdi, poussant Kondogbia au milieu. Un choix dont la victime pourrait être Adrien Rabiot, même si au sein du club marseillais, on estime toujours avoir réalisé un très gros coup sportivement avec la venue du joueur de l’Equipe de France, à qui on veut laisser le temps de s’acclimater et de retrouver son meilleur niveau physique. Roberto De Zerbi aura par conséquent des choix cornéliens à faire, dès vendredi prochain au Vélodrome contre Auxerre pour trouver la bonne formule.