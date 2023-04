L'OM mérite plus que Lens, Alain Roche se lâche

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a fait un énorme coup en allant battre l'OL ce dimanche soir en Ligue 1 au Groupama Stadium. Les Phocéens gardent le rythme dans la course au podium.

Malgré une grande pression sur leurs épaules avant leur déplacement à Lyon, les hommes d'Igor Tudor ont tout de même su se faire justice pour remporter l'Olympico. Le rendu aura été séduisant, tout comme la prestation du collectif. L'OM a assuré sa place de dauphin et gardé Lens dans le rétroviseur, sachant que les deux équipes s'affronteront dans deux semaines dans le Nord. Pas facile de savoir laquelle des deux formations prendra le dessus sur l'autre. Surtout que le football proposé est plutôt alléchant. Selon Alain Roche, malgré la très belle saison lensoise, c'est bien l'OM qui mériterait de terminer dauphin du Paris Saint-Germain en Ligue 1.

L'OM, une performance plus impressionnante

Sur l'antenne d'Europe 1, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet, affichant sa préférence claire pour l'OM dans la course au podium. « Marseille est régulier aussi. Ce n'est pas un débat facile. J'apprécie regarder ces deux équipes. L'intensité me fait penser au foot anglais. Je regarde ce qu'il se passe... Lens, ce serait la belle surprise. Le club plait à tout le monde par son public, etc. Ils sont séduisants, son entraineur aussi. Mais Marseille mériterait davantage. Jouer à Marseille ce n'est pas simple. La pression populaire et médiatique est importante à Marseille. Dans les bons ou les mauvais moments, cette équipe va gagner souvent à l'extérieur. Je trouve que cette équipe se déplace très bien et semble prête à être 2ème. Je mets un avantage pour Marseille dans cette gestion de fin de saison », a notamment indiqué Alain Roche, plus rassuré et impressionné par le visage montré par l'OM depuis le début de la saison. Outre son déplacement à Lens, Marseille aura un autre gros choc à gérer avec un duel contre le LOSC.