A l'OM, ça dégénère même dans les loges du Vélodrome

Par Guillaume Conte

La tension monte à tous les niveaux au sein de l'OM, et cela s'est ressenti dans le stade après le match face à Auxerre.

Retour au Vélodrome complètement raté pour les joueurs marseillais. Pourtant la réception d’Auxerre était idéale pour reprendre confiance après la sévère défaite contre le PSG dans le Classique. Mais absolument rien n’a fonctionné et l’OM a perdu 3-1 à domicile, terminant sous les sifflets du Vélodrome. Roberto De Zerbi a piqué une colère noire, que ce soit auprès de ses joueurs au moment de faire le débriefing, que devant les médias où il a fait comprendre qu’il était prêt à prendre des décisions radicales s’il en sentait le besoin. Forcément, les supporters olympiens étaient aussi très énervés, et comme cela peut arriver à Marseille, cela a provoqué quelques débordements.

Si tout s’est globalement bien passé, il y a eu des joutes verbales musclées en tribunes. Plusieurs joueurs de l’OM se partageaient une loge, comme Quentin Merlin, Geronimo Rulli et Lilian Brassier, et ils avaient donc invité des proches pour suivre la rencontre. A coté d’eux, se trouvaient des supporters également bien placés, mais beaucoup plus vindicatifs. Cela a certainement du critiquer fort et insulter, puisque L’Equipe explique même que les échanges ont été tendus et virils, et les résultats négatifs enchainés n’aident pas à discuter avec lucidité et bienveillance. Cela fait aussi mauvais genre dans une soirée où Frank McCourt et une partie de sa garde rapprochée étaient au Vélodrome, même si l’Américain est rapidement descendu à la fin du match pour aller dans les vestiaires, même s’il n’a pas pris officiellement la parole après cette défaite très décevante.