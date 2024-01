5ME pour un prodige écossais, l'OM craque ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pablo Longoria a un défenseur écossais dans le viseur, et comme Gennaro Gattuso a donné son feu vert, l'offre a déjà été effectuée. L'accord avec Vérone est tout proche pour s'offrir Josh Doig.

A la recherche d’un arrière gauche, l’OM travaille sur de nombreuses pistes. Les rumeurs volent chaque jour et Pablo Longoria adore souffler le chaud et le froid. Avec le temps, les prises d’information se multiplient mais tout peut se faire très vite une fois que le club provençal a obtenu son accord, si possible avec discrétion. C’est ce qui pourrait se passer pour le recrutement surprise de Josh Doig. Un nom qui ne dira certainement pas grand chose aux suiveurs du football européen, car l’arrière gauche est un international espoirs écossais, né à Edimbourg et formé dans les deux grands clubs de la ville : Heart of Midlothian et Hibernian. Mais en juillet 2022, Josh Doig a surpris tout le monde en signant à l’Hellas Vérone, avec un succès indéniable, au point d’avoir été sélectionné en équipe d’Ecosse, sans avoir encore participé à un match.

L'OM est tout proche de l'accord définitif

Mais cet hiver, un départ est évoqué alors que plusieurs clubs le suivent. Il pourrait faire un retour en Ecosse, où les Glasgow Rangers veulent en faire un futur titulaire, alors qu’en Italie, le Torino et Udinese souhaitent le recruter. Mais selon le spécialiste du mercato Alfredo Pedulla, c’est l’OM qui a tiré le premier en effectuant une offre de 5 millions d’euros pour recruter l’Ecossais. Les négociations ont débuté et un accord à un montant légèrement supérieur (6 ME) conviendrait à Vérone, qui est prêt à envoyer Josh Doig au Stade Vélodrome sans sourciller. L'information a par ailleurs été confirmée par Foot Mercato, qui indique que Josh Doig est la priorité de l'OM au poste de latéral gauche et que Vérone n'est pas fermé à son départ. Une action rapide de la part de Pablo Longoria qui a pris tout le monde de court, et pourrait donc provoquer sa signature dans les prochains jours, alors que les Glasgow Rangers ont décidé de ne pas aller plus loin vue la somme dépensée. Le joueur aurait fait l’objet de l’approbation de Gennaro Gattuso, qui se penche toujours beaucoup sur le football italien, en vue de son recrutement.