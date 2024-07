40 millions d'euros et un prêt, Longoria fait l'offre qui tue pour Greenwood

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM est très actif cet été sur le marché des transferts. Roberto De Zerbi a notamment jeté son dévolu sur Mason Greenwood, désireux de quitter Manchester United.

A Marseille, l'été est déjà bouillant. L'arrivée récente de Roberto De Zerbi a changé beaucoup de choses pour les ambitions de l'OM. Le club phocéen a des vues sur des joueurs au profil très séduisant. Et apparemment, la direction marseillaise est prête à mettre les moyens qu'il faut pour faire craquer les clubs avec lesquels elle négocie. La dernière piste prioritaire de l'OM est clairement Mason Greenwood. L'Anglais, persona non grata à Manchester United, s'est brillamment relancé à Getafe la saison passée. Assez pour intéresser la Lazio mais surtout Marseille. Cependant, les Red Devils sont catégoriques : ils veulent plus de 35 millions d'euros pour lâcher l'Anglais. Pas de quoi faire peur à l'Olympique de Marseille, qui veut néanmoins négocier avec les Mancuniens sur la formule.

Greenwood, l'opération prend forme

Selon les informations de La Tribune OM, l'OM négocie en effet un prêt avec option d'achat obligatoire avec United. United qui prolongerait dans la foulée Greenwood d'une saison, l'ailier étant en fin de contrat en juin 2025 avec Manchester. C'est d'ailleurs la même formule qui s'est faite pour l'arrivée de Lilian Brassier ces derniers jours en provenance du Stade Brestois. Ben Jacobs rajoute de son côté que l'opération pourrait grimper en tout aux environs des 40 millions d'euros. Un sacré investissement pour Marseille et une pression XXL mise sur les épaules d'un Greenwood dont l'image est encore bien écornée par ses récents déboires judiciaires. Tout va donc prochainement s'accélérer dans ce dossier, dont l'issue devrait être positive pour Marseille. Foot Mercato indique que Mason Greenwood est désormais bien plus motivé à l'idée de rejoindre la cité phocéenne que la Lazio. Roberto De Zerbi effect...