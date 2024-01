3 millions d’euros, Garcia signe à l’OM ce mardi ‍!

A l’heure où Renan Lodi va quitter l’OM seulement six mois après son arrivée, un premier remplaçant arrive ce mardi.

Ulisses Garcia a vu son avion atterrir à Marseille et il a enchainé avec la visite médicale. Si tout se passe bien, il signera dans le courant de l’après-midi son contrat avec le club marseillais affirme le spécialiste du mercato Fabrizio Romano. Il s’agit donc d’un transfert à hauteur de 3 millions d’euros pour le latéral gauche qui évoluait aux Young Boys de Berne jusqu’à présent.

🔵⚪️🩺 Ulisses Garcia will complete medical tests and contract signing at OM today. https://t.co/o7706dQAEv