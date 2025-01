20 millions pour son taulier, l’OM refuse et exige le double ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a fait de Leonardo Balerdi le taulier de sa défense cette saison. Et même si l’Argentin est toujours irrégulier, son profil plaît à de nombreux clubs européens à commencer par l’AS Roma, qui est à l’affût.

L’été dernier, l'Olympique de Marseille a officiellement fait de Leonardo Balerdi le patron de sa défense. D’abord en revalorisant l’international argentin avec une prolongation jusqu’en 2028 mais aussi en lui confiant le brassard de capitaine. De nouvelles responsabilités qui ne réussissent pas totalement à l’ancien joueur du Borussia Dortmund, qui souffle le chaud comme face à Lille en Coupe de France avec une prestation aboutie puis le froid, à l’instar de son match trois jours plus tard face à Strasbourg. Irrégulier, le défenseur de 25 ans n’en reste pas moins apprécié en Europe.

Et pour preuve, Il Messaggero affirme que l’AS Roma est très intéressée par un potentiel transfert de Leonardo Balerdi à l’avenir, notamment en cas de départ d’Evan Ndicka, qui a lui la cote en Premier League. Mais sur le plan financier, l’écart risque d’être colossal entre ce que la Roma est prête à poser sur la table et les exigences financières de l’Olympique de Marseille. En effet, le club de la Louve valorise Leonardo Balerdi à environ 20 millions d’euros selon le média italien. Une somme ridicule pour l’OM, qui n’est de toute façon pas vendeur en ce qui concerne son meilleur défenseur, et surtout pas pour un prix aussi bas.

Rome intéressé par Balerdi, l'OM n'est pas vendeur

Les supporters olympiens n’en reviennent pas non plus de voir une valorisation aussi basse pour leur capitaine. « Plutôt en été, allez pourquoi pas, 35-40 millions d'euros ça peut filer, mais en tout cas pas cet hiver c’est hors de question », « 50 millions d'euros et on l’amène à l’aéroport », « 40 millions minimum » ou encore « 35/40 en le vendant bien je pense non ? » peut-on lire sur X, où l’on espère qu’en cas de vente, l’Olympique de Marseille réclamera plus du double par rapport à la somme proposée par l’AS Roma lors de ce mois de janvier. Medhi Benatia et Pablo Longoria, qui ont recruté Luiz Felipe et qui cherchent un défenseur de plus cet hiver pour étoffer l’effectif, n’ont de toute façon pas prévu de se séparer de l’Argentin... sauf bien sûr si un club débarque avec une offre nettement supérieure à celle de la Roma.