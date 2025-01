11ME, l'OM et De Zerbi ne veulent plus de lui

L'Olympique de Marseille va se montrer actif lors de ce mercato, mais Pablo Longoria et son entraîneur doivent aussi régler des dossiers. Et notamment celui d'Azzedine Ounahi.

Roberto De Zerbi n'avait pas mis longtemps à faire des choix forts lorsqu'il a pris les commandes de l'OM l'été dernier. Et l'une des décisions fortes prises par l'entraîneur italien a été de valider le départ d'Azzedine Ounahi, le milieu de terrain marocain arrivé du SCO Angers en janvier 2023 pour 8 millions d'euros. Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont donc trouvé un accord avec le Panathinaïkos que le joueur marseillais avait rejoint sous forme de prêt payant à 550.000 euros avec une option d'achat à 11 millions d'euros. Visiblement, Azzedine Ounahi a convaincu les dirigeants du club grec de le garder, sauf que ces derniers ne veulent pas verser autant d'argent à l'Olympique de Marseille révèle Giannis Chorianopoulos, rédacteur en chef du grand média sportif grec, Sportime.

❗️ Panathinaikos want to buy Azzedine Ounahi from Olympique de Marseille but not for the €11m. buy option 🟢🔵@paofc_ @OM_Officiel#PAOFC #Panathinaikos #OM #TeamOM #MercatOM #MercatoOM #Marseille