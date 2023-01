10 ans d'humiliation, l'OM dit stop

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Actuellement troisième de la Ligue 1, à 5 points du PSG et qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, l'OM réalise une excellente saison au niveau national. Les Phocéens commencent à croire à une possibilité d'un titre.

Malgré une nouvelle élimination précoce en Ligue des Champions, l'OM est un concurrent sérieux pour remporter un titre national cette saison. Les Marseillais, troisièmes de la Ligue 1, viennent de battre Rennes en Coupe de France. Match après match, l'équipe d'Igor Tudor commence à devenir presque imbattable. Les Phocéens n'ont plus perdu en championnat depuis une défaite à domicile contre le RC Lens le 22 octobre. Désormais, l'OM est solide et souhaite faire passer un message pour la suite de la saison comme l'a exprimé Valentin Rongier après la qualification en Coupe de France. « C'était important de gagner, déjà pour passer et envoyer un message. Ce qui fait notre force, c'est qu'on met beaucoup d'intensité dans les matches » a déclaré le milieu de terrain marseillais en zone mixte.

L'OM ne cache pas ses ambitions

Pour cette deuxième partie de saison, l'OM a clairement un objectif. Remporter un titre. Si la Ligue 1 semble être compliquée à gagner, la récente forme des Marseillais, contrairement à celle des Parisiens, laisse un espoir à l'OM qui n'a pas remporté de titre depuis la Coupe de la Ligue en 2012. Pour Rio Mavuba, Marseille a clairement une chance de remporter un sacre après cette incroyable disette pour le club phocéen au palmarès pourtant bien rempli. « Je pense que ça peut les mener à un titre. Ils veulent un titre et c'est ce qu'il faut pour matérialiser cette super saison qu'ils sont en train de faire avec Igor Tudor. Il mène bien son projet. Je pense qu'ils peuvent aller titiller Lens et le PSG, car comme l'a dit le capitaine, ils mettent beaucoup d'intensité » a expliqué l'ancien joueur de Lille sur le plateau de Téléfoot ce dimanche 22 janvier. Reste à savoir si cette saison sera la bonne pour l'OM qui peut mettre fin à une disette de plus de 10 ans sans sacre.