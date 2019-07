Officiel : Virgiliu Postolachi quitte le PSG et signe à Lille

Dans : LOSC, Mercato, PSG.

Pensionnaire du centre de formation du Paris Saint-Germain, Virgiliu Postolachi s’est engagé ce jeudi à Lille. L’attaquant franco-moldave a signé un contrat de 4 ans.

Buteur mardi soir avec le PSG en amical contre Dresde, Virgiliu Postolachi a marqué là son dernier but sous le maillot du Paris Saint-Germain puisque le LOSC a annoncé ce jeudi avoir fait signer l'attaquant. « Virgiliu Postolachi, arrive aujourd’hui au LOSC avec l’ambition d’y développer ses nombreuses qualités. À l’instar d’autres très jeunes professionnels à fort potentiel, il devra progressivement gagner sa place dans le groupe Pro 1 tout en aidant les autres équipes lilloises en National 2 et en Youth League, notamment. Le savoir-faire du club dans le domaine de la formation de jeunes talents confirme en tout cas qu’il se trouve au bon endroit pour cela et laisse présager un avenir brillant entre le club et le joueur. Bienvenue Virgiliu ! », indique Lille.



« Virgiliu est un joueur très intéressant qu’on a eu l’opportunité de recruter. Il possède cette spécialité d’être un 9, un joueur de surface avec des caractéristiques de buteur, mais pas seulement. C’est un gros travailleur, capable de créer des déséquilibres dans la zone offensive. Il possède un profil spécial qui demande généralement beaucoup de maîtrise et d’expérience. Nos techniciens vont l’aider à se développer. Car il est encore jeune et possède une bonne marge de progression, qui doit lui permettre de basculer progressivement vers notre équipe première », a confié Marc Ingla après la signature du jeune attaquant du PSG.