Officiel : Timothy Weah quitte le PSG pour Lille

Prêté la saison dernière au Celtic Glasgow, Timothy Weah quitte définitivement le PSG, où il n’aura jamais réussi à s’imposer.

L’attaquant américain n’ira toutefois pas bien loin, puisqu’il vient de s’engager pour cinq ans avec Lille. « Rejoindre le LOSC, ça n’est pas rien puisque cette équipe a réalisé une superbe saison l’an dernier car une deuxième place, c’est une performance énorme : jouer la Champions League est d’ailleurs un rêve que je vais pouvoir réaliser. J’ai hâte de marquer des buts sous mes nouvelles couleurs et d’aider ce club à remporter des matchs et pourquoi pas des trophées ! », a expliqué le fils de Mister George, qui a fait le trajet pour un transfert de 10 ME ainsi qu’un pourcentage à la revente qui a été négocié jusqu’au dernier moment par les deux clubs. Celui-ci se situerait entre 15 et 25 % selon les sources.