LOSC : La DNCG ? Lille va rouler sur l'or très bientôt...

Dans : LOSC, Ligue 1.

En proie à des difficultés financières, le Lille OSC n'aura aucun problème avec la DNCG en fin de saison. C'est en tout cas ce qu'affirme Luis Campos.

Le club nordiste vit une saison plus compliquée que prévu. Alors que Marcelo Bielsa était arrivé pour chapeauter un projet ambitieux, le LOSC joue aujourd'hui son maintien en Ligue 1 avec Christophe Galtier après avoir viré El Loco. Si les ambitions sportives se sont effondrées au fil des semaines, l'avenir de l'équipe s'est lui aussi assombri à cause de problèmes financiers. Relégué à titre provisoire en Ligue 2 par la Direction Nationale de Contrôle de Gestion en fin de saison, Gérard Lopez doit rapidement prouver sa bonne foi s'il veut sauver son club, alors même que Bielsa lui réclame 15 ME pour rupture de contrat. Un montant venant s'ajouter à un budget douteux qui n'inquiète pourtant pas Luis Campos.

« Même si l’équipe va mal sportivement, le dernier jour du mercato nous avons reçu des offres incroyables, 80 millions d’euros pour trois ou quatre joueurs. Je suis très confiant pour l’été prochain. Je vous assure qu’au niveau économique, ça va passer. Je pense que tout va bien se finir. En revanche, nous n’avons jamais eu l’information de la DNCG comme quoi nous étions relégués administrativement en Ligue 2 », a avoué, dans Team Duga, le conseiller du LOSC, qui rassure donc les supporters nordistes par rapport à l'avenir de leur club. Reste désormais à transformer cette assurance par des actes devant les instances du football français...