LOSC : Une taupe blessée ? Malcuit répond aux rumeurs

Dans : LOSC, Ligue 1.

Absent du groupe lillois de Marcelo Bielsa pour affronter l'Olympique de Marseille ce dimanche soir, Kevin Malcuit est pourtant disponible...

Lille est dos au mur. Avant-dernier de Ligue 1 après neuf matchs, avec seulement six points au compteur, soit à quatre unités du premier non relégable Nice, le club nordiste n'a déjà plus le droit à l'erreur. Et la rencontre contre Marseille ressemble à un véritable match couperet. Mais pour ses retrouvailles avec l'OM, son ancien club entre 2014 et 2015, Marcelo Bielsa ne comptera pas sur Kevin Malcuit. Écarté du groupe dévoilé samedi soir par le LOSC, le latéral droit est pourtant apte.

« Non, je ne suis pas blessé », a avoué, sur Twitter, l'ancien joueur de l'ASSE. Alors quel est le problème avec Malcuit ? Préféré à Soumaré lors du seizième de finale de Coupe de la Ligue gagné aux tirs au but contre Valenciennes cette semaine, Malcuit n'est pourtant pas la « taupe » du vestiaire lillois, comme cela était évoqué par certains supporters après les révélations médiatiques sur les problèmes internes du groupe avec Bielsa. « Je n'ai rien à voir là dedans, merci de ne pas mettre mon nom », a lancé le défenseur de 26 ans, qui ne comprend donc pas sa mise à l'écart dans le Nord et cette sanction de la part de Bielsa...