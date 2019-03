LOSC : Toujours solide deuxième, Galtier pleure contre la VAR

Dans : LOSC, Ligue 1.

Christophe Galtier, entraîneur du LOSC, après la victoire à Nantes (2-3) : « Ce devait être un match plaisant pour les spectateurs. Le plus important était la victoire. Seuls les points sont importants. Le match lui-même était un peu poussif, sans doute en raison de la coupure internationale. C'était poussif, sans être en danger. Mais ce n'est pas ce qu'on était venu chercher. Et la seconde période, il y a le VAR. Le premier pénalty est refusé de manière justifiée. Et puis il y a ce pénalty pour Nantes... On ne peut pas avoir ce genre de décisions à ce moment-là de la saison. On prend ensuite un deuxième but bien amené par Nantes. Et on réagit. On enchaîne avec bonheur trois buts, comme on aurait pu le prendre quand Nantes menait 2-0. On reste à la seconde place. On a eu la détermination offensive que l'on n'avait pas eu face à Monaco. Il y a eu une révolte. Et la présence de deux attaquants athlétiques... Ça nous a amené des situations ».