LOSC : Mourinho pourrait piquer Luis Campos à Lille !

Dans : LOSC.

Désormais manager de Tottenham, José Mourinho a déjà pioché dans le staff de Lille. Mais selon Sky Sports, Luis Campos va quitter le LOSC pour devenir directeur sportif des Spurs. Et là, ça risque de faire du bruit, même si Campos est un proche du Special One.

Aperçu plusieurs fois dans les tribunes du Stade Pierre-Mauroy de Lille, José Mourinho ne venait visiblement pas que pour regarder des matches de Ligue 1. En effet, à peine de retour aux affaires puisqu’il a été nommé ce mercredi sur le banc de Tottenham, José Mourinho s’est immédiatement tourné vers Lille pour renforcer son staff technique. Le LOSC a ainsi officialisé le départ de Joao Sacramento et Nuno Santos, qui étaient dans l’équipe technique de Christophe Galtier, les deux hommes mettant le cap vers Londres. Cependant, c’est un coup de tonnerre plus fort qui pourrait rapidement résonner dans le ciel lillois. En effet, Sky Sports affirme désormais que Luis Campos s’apprête lui aussi à ranger son casier au LOSC pour rejoindre José Mourinho à Tottenham dans un rôle de directeur sportif.

Proche conseiller de Gérard Lopez, avec qui il a travaillé avant même le rachat de Lille, Luis Campos connaît bien José Mourinho, puisqu’il avait rejoint le Special One au Real Madrid en 2012 afin de devenir superviseur des Merengue. Un an plus tard, Luis Campos mettait le cap vers Monaco, avant de partir de la Principauté en 2016 et de rejoindre Gérard Lopez. La suite de la carrière de ce dénicheur de talents pourrait donc s'inscrire rapidement du côté de Londres et de la Premier League.