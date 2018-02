LOSC : Ce joueur veut fuir le LOSC et il ne s'en cache pas

Dans : LOSC, Dijon, Mercato, Ligue 1.

Indésirable aux yeux de Marcelo Bielsa en début de saison, Naïm Sliti a été prêté à Dijon en juillet 2017.

Un prêt positif pour l’ex-meneur de jeu du Red Star puisque ce dernier est un titulaire important au DFCO. Utilisé à 19 reprises par Olivier Dall'Oglio, il a marqué 3 buts et a délivré 3 passes décisives en Ligue 1. De quoi séduire Christophe Galtier, le coach du LOSC afin d’en faire un joueur important la saison prochaine ? Interrogé par beIN SPORTS, le joueur semble se moquer pas mal de l’avis du coach nordiste. Et pour cause, il n’a qu’un seul objectif : poursuivre à Dijon !

« Vu que je suis prêté, avec une option d'achat, c'est sûr que j'aimerais appartenir à Dijon. Il nous manque encore quelques matchs pour que je sois entièrement à Dijon et ça, c'est déjà un objectif, appartenir à ce groupe parce que ce sont eux qui m'ont donné la chance de jouer, de continuer. Après, pour la suite, on ne sait pas, le football va tellement vite, pas mal de choses arrivent. Le plus important, c'est de se maintenir en Ligue 1 et personnellement, d'essayer de faire le maximum pour aider le club à rester en L1. Mais aujourd'hui, je souhaiterais appartenir à Dijon » a lâché le milieu offensif de 25 ans. Le glamour du projet « LOSC Unlimited » est bien loin…