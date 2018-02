LOSC : Sortez le chéquier, la LFP valide le parachute à 18 ME d'un Bielsa pas si Loco

Dans : LOSC, Ligue 1.

Très mauvaise nouvelle pour les finances lilloises, déjà dans le rouge. Ce vendredi, la commission juridique de la LFP a fait savoir que le pré-contrat signé dès le mois de février 2017 entre Marcelo Bielsa et le LOSC était bien valable, et devait donc s’appliquer à l’occasion du limogeage du technicien argentin effectué en novembre dernier. L’instance a en effet constaté que les deux contrats, celui signé en février 2017, et celui signé pour son entrée en fonction au 1er juillet, étaient forcément liés et devaient donc s’appliquer. Et dans ce fameux pré-contrat de février 2017, se trouve une clause prévoyant le paiement des indemnités se montant à 18 ME, avec 5 ME de préjudice subi, et 13 ME aux salaires restants dus. Les avocats de Marcelo Bielsa se sont bien évidemment félicités de cette décision, même si elle pourrait coûter très cher au LOSC.

« Nous vous rappelons que l’objet de cette commission était avant tout de purger le risque de nullité du pré-contrat du 14 février 2017 au regard de l’article 654 de la charte et du fait sa non homologation par la LFP. Ce risque de nullité est donc définitivement écarté. C’est donc une belle victoire pour M. Bielsa car ce contrat prévoyant la clause d’indemnité de licenciement forfaitaire sera opposable au LOSC devant toutes les juridictions ordinaires », ont fait savoir les représentants de Marcelo Bielsa, qui sera donc en position de force lors du prochain rendez-vous entre les deux camps, le 19 février prochain au Tribunal de Commerce de Lille.