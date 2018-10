LOSC : Bielsa avait gonflé tout le monde à Lille, l'énorme aveu de Lopez

Dans : LOSC, Ligue 1.

La saison dernière, c’est Marcelo Bielsa qui devait incarner le nouveau projet du LOSC. Mais l’aventure a mal tourné pour l'Argentin dans le Nord.

Et par la force des choses, Gérard Lopez s’en est séparé pour nommer Christophe Galtier, quelques semaines plus tard. Invité de l’émission Footissime sur RMC Sport, le propriétaire luxembourgeois du club lillois est revenu sur le départ d’El Loco. Selon lui, le vestiaire était clairement à bout devant les méthodes très exigeantes de Marcelo Bielsa et Gérard Lopez n’avait finalement pas d’autres choix que de le licencier.

« Le thermomètre est au niveau du vestiaire. C'est le vestiaire qui dicte. Ce n'est pas très juste pour l'entraîneur parce qu'il y a des vestiaires qui tiennent avec un coach, même dans les pires situations, d'autres qui ne tiennent pas, même dans des situations moyennes. Avec des entraîneurs très intenses comme Bielsa, à un moment, il y a rupture. Et il faut toujours choisir l'équipe, l'institution, plutôt que la personne. Vous avez des cadres qu'il faut un peu écouter. Mais le paradoxe, c'est aussi qu'il y a des joueurs qui parlent très peu et qui d'un coup, ont besoin de dire des choses. C'est un signe fort. Quand vous avez ça, vous savez que le vestiaire est plus ou moins perdu » a avoué Gérard Lopez, lequel croyait pourtant dur comme fer en la méthode de Marcelo Bielsa. Mais malheureusement, la mayonnaise n’aura jamais pris entre l’ex-coach de l’OM et les joueurs du LOSC la saison dernière…