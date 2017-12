LOSC : 15ME, la facture colossale de Bielsa à Lille !

Dans : LOSC, Ligue 1.

L'ère Marcelo Bielsa n'aura duré que quelques mois au LOSC, puisque l'entraîneur argentin est en cours de licenciement, même s'il ne s'est pas présenté mercredi à son entretien préalable. Mais EL Loco risque bien de laisser une trace indélébile dans l'histoire du club nordiste, notamment par le coût total de son départ. On ne parle même plus des 6ME de travaux exigés et obtenus par Marcelo Bielsa au centre d'entraînement de Lille, mais bel et bien du prix engendré par la fin précoce du contrat du coach.

Selon le Journal du Dimanche, le technicien argentin pourrait obtenir 15ME pour l'ensemble de la procédure, même si Bielsa a prévu de rémunérer ses adjoints dans cette enveloppe. Et son avocat ne mâche pas ses mots. « Le préjudice est important, le procédé choquant, les règles de bonne foi et du fair-play bafouées. On ne peut pas se débarrasser d’une telle personnalité comme on le ferait d’un employé lambda. Quand on salit ainsi son coach, on se salit soi-même », explique Maître Carlo Brusa, avocat désigné par Marcelo Bielsa pour défendre ses intérêts. Et que les dirigeants du LOSC ne comptent pas sur un accord à l’amiable, El Loco ne lâchera pas le moindre centime dans cette opération.