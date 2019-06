LOSC : 100ME pour Nicolas Pepe, le mercato s'emballe !

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1.

L'été risque d'être chaud pour Nicolas Pepe, puisqu'en plus de la Coupe d'Afrique des Nations qu'il dispute avec la Côte d'Ivoire, l'attaquant du LOSC est l'un des joueurs les plus convoités du mercato estival. Alors même que le marché n'est ouvert que depuis un peu plus de deux semaines, les dirigeants lillois auraient déjà deux offres à hauteur de 90ME pour Nicolas Pepe. L'une est arrivée de l'Inter Milan, et l'autre de l'Atlético Madrid, le club espagnol étant prêt à mettre tout, ou presque, de l'argent récolté par le transfert d'Antoine Griezmann pour s'offrir l'international ivoirien du LOSC.

De quoi forcément faire sourire les dirigeants nordistes, qui l'an passé avaient accepté l'offre de 30ME de l'Olympique Lyonnais, avant que Nicolas Pepe refuse ce départ à l'OL faute d'une garantie de temps de jeu. Et si l'on en croit L'Equipe, les 90ME actuels ne sont probablement pas le prix final du transfert de l'attaquant de 24 ans, puisque Liverpool serait également proche d'entrer dans la danse, Jürgen Klopp étant fan de Nicolas Pepe, ce qui pourrait encore faire grimper le tarif. L'idée de vendre le joueur lillois pour 100ME n'étant désormais plus aussi saugrenue que cela pouvait le paraître. Quand on disait que l'été sera chaud pour Nicolas Pepe...