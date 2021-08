Lille : David ciblé, Liverpool s'attaque aux Dogues

Dans : LOSC.

Les joueurs de Lille ont la cote à Liverpool. Après s’être intéressés à Renato Sanches, les Reds pistent Jonathan David.

Avec le titre de champion de France décroché à la surprise générale la saison dernière, les joueurs de Lille jouissent d’une superbe cote sur le marché des transferts. Renato Sanches est apprécié en Premier League ou encore en Liga, où le FC Barcelone songe à lui. Mais à en croire les informations obtenues par TSN Sports, un attaquant des Dogues est également très apprécié, il s’agit de Jonathan David. L’international canadien de Lille figure notamment dans la short-list de Jürgen Klopp à Liverpool.

Une offre en cas de départ ?

Le média affirme que le profil de Jonathan David plaît à Jürgen Klopp, lequel estimerait l’avant-centre de Lille capable d’occuper la pointe de l’attaque mais également d’évoluer sur un côté au besoin. C’est ainsi que les Reds songeraient à formuler une offre au LOSC, notamment en cas de départ majeur dans le secteur offensif. Un potentiel départ de Sadio Mané, en fin de contrat en juin 2023 et dont un possible transfert est souvent évoqué, pourrait par exemple pousser Liverpool à se rapprocher de Lille pour David. Mais pour se séparer de son attaquant, recruté à un prix XXL il y a un an (27 ME), les Dogues se montreront logiquement très gourmands.