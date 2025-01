Seko Fofana « donne la gerbe » aux ultras de Lens

Dans : Lens.

Par Quentin Mallet

Le départ de Seko Fofana du RC Lens avait laissé les supporters en rogne. Son retour en Ligue 1, mais au Stade Rennais, après un an et demi passé en Arabie saoudite, n'améliore pas les choses. En témoigne la dernière banderole assassine des ultras Sang et Or.

Cela n’a échappé à personne : le 1ᵉʳ janvier 2025, à l’ouverture même du mercato hivernal, Seko Fofana quittait l’Arabie saoudite pour s’engager avec le Stade Rennais. Un retour en Ligue 1 dont s'est réjoui Franck Haise, son ancien entraineur au RC Lens, qui n'a pas manqué de le dire en marge de la réception de Rennes par l’OGC Nice. Les supporters Sang et Or ont, quant à eux, plus de mal à digérer son arrivée au club breton.

Les Ultras du RC Lens ont un sacré message pour Seko Fofana 😳❤️💛



« Actionnaire et joueurs d’un autre club : 𝗟𝗘 𝗙𝗢𝗢𝗧𝗕𝗔𝗟𝗟 𝗡𝗢𝗨𝗦 𝗗𝗢𝗡𝗡𝗘 𝗟𝗔 𝗚𝗘𝗥𝗕𝗘 » 😬



📸 @ActuL1_ pic.twitter.com/kAoe802YLy — Vibes Foot (@VibesFoot) January 5, 2025

Dans une banderole arborée pendant la réception de Toulouse à Bollaert ce dimanche 5 janvier, les supporters ont envoyé un message fort à leur ancien capitaine. « Actionnaire et joueur d’un autre club : le football moderne nous donne la gerbe », ont lâché les ultras du RC Lens. Pour rappel, Seko Fofana est actionnaire majoritaire de son ancien club depuis son départ en Arabie saoudite en 2023. Il a toutefois préféré démissionner du conseil d’administration avant sa signature à Rennes afin d’éviter d’éventuels soupçons sur des conflits d’intérêt.