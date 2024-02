Samba a été héroïque, mais Lens a gagné pendant la mi-temps

Dans : Lens.

Par Mehdi Lunay

Le RC Lens est allé chercher un succès précieux à Nantes samedi soir. Les Sang et Or ont fait la différence grâce au but de Pereira da Costa mais aussi aux arrêts de Samba. Sans son gardien, Lens aurait coulé dès le premier acte, Franck Haise l'a compris.

Lens retrouve peu à peu la recette de ses succès la saison dernière : efficacité offensive dans les temps forts, un Samba solide dans les temps faibles. Le portier international français a été l'homme du match à Nantes samedi soir. Il a effectué trois superbes arrêts en première période face à Kadewere et Mohamed, notamment une claquette sur une tête dans le mauvais sens d'Aguilar sur corner. De quoi aider Lens à rentrer aux vestiaires à 0-0 plutôt qu'à 2-0 pour Nantes. Ne restait plus qu'à accélérer le rythme en seconde période et à marquer, ce que Pereira da Costa n'a pas manqué de faire.

Le discours décisif de Haise a tout changé

Le changement de visage des Lensois était notable entre les deux mi-temps. Brice Samba en a révélé la raison après le match. Au micro de Canal+ et de Laurent Paganelli, le héros lensois de samedi a indiqué que son entraîneur Franck Haise avait piqué une fameuse colère au repos. Les mots du coach lensois dans le vestiaire ont été déterminants pour la suite.

« On a effectué 15 bonnes premières minutes. Ensuite, on aurait pu le payer cher et faire ressusciter Nantes. On aurait dû marquer sur ce début de match. À la mi-temps, on a pris une bonne soufflante et on est reparti de plus belle », a t-il lâché, confirmant que l'homme clé du succès lensois était peut-être bien Franck Haise. Le talent de Samba n'aurait jamais suffi sans une réaction d'orgueil de toute l'équipe. Ce n'est pas pour rien que le Normand a été élu meilleur entraîneur de Ligue 1 par ses pairs la saison dernière...