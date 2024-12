Rennes envoie Lens faire son marché en Turquie

Dans : Lens.

Par Quentin Mallet

Brice Samba s’apprête à quitter le RC Lens pour s’engager avec le Stade Rennais, à la demande de Jorge Sampaoli. Pour le remplacer, les dirigeants Sang et Or veulent foncer en Turquie.

Le mercato hivernal n’est pas encore ouvert qu’on tient déjà l’un des mouvements les plus importants du mois de janvier. A la recherche d’un nouveau gardien de but pour mettre définitivement Steve Mandanda sur le banc, le Stade Rennais a jeté son dévolu sur Brice Samba. Le deuxième gardien de l’équipe de France colle parfaitement, par ses qualités, aux demandes de Jorge Sampaoli. Le RC Lens est d’ailleurs enclin à laisser partir son gardien titulaire puisqu’un accord de principe entre les deux clubs a été conclu. Pour les Sang et Or, l’heure est désormais au recrutement d’un remplaçant. Les dirigeants du club lensois n’ont pas prévu de donner la main à Hervé Koffi, arrivé l’été dernier, et ont jeté leur dévolu sur Ugurcan Cakir, le portier de Trabzonspor.

Lens prospecte en Turquie

Et si le remplaçant de Brice Samba était déjà tout trouvé ? Selon des informations de L’Equipe rapportées par Le11, la cellule de recrutement du RC Lens aurait coché le nom d’Ugurcan Cakir (28 ans). L’actuel gardien titulaire de Trabzonspor, numéro 2 de la sélection turque, pourrait accepter de quitter sa terre natale pour trouver en France un challenge sportif plus attrayant. Classé 13ᵉ du championnat turc avec son club, Cakir dispose d’un contrat portant jusqu’en juin 2027.

En outre, sa valeur marchande est actuellement estimée à 8 millions d’euros, selon le site spécialisé Transfermarkt. Un montant qui rentrerait largement dans les clous pour les dirigeants lensois qui s’apprêtent à recevoir 15 millions d’euros (hors bonus) grâce au départ de Brice Samba. En tout cas, les choses commencent déjà à bien bouger en Ligue 1, alors que le mercato hivernal n’est même pas encore ouvert.