Will Still tout proche du RC Lens

Dans : Lens.

Par Claude Dautel

24 heures après l'annonce du départ imminent de Franck Haise pour l'OGC Nice, le club nordiste aurait déjà trouvé son remplaçant en la personne de Will Still. Tout n'est pas bouclé, mais le dossier avance très vite.

Les dirigeants lensois ont visiblement un coup d'avance dans la gestion de leur futur entraîneur, puisque le départ de l'emblématique Franck Haise pourrait être rapidement compensé. Alors que l'on apprenait mardi que ce dernier allait rapidement signer à Nice, L'Equipe annonce ce mercredi que les Sang et Or souhaitent finaliser la venue de Will Still, remercié par le Stade de Reims le 2 mai dernier et qui est donc libre de tout engagement.

Même si ce dernier n'avait pas masqué son désir de rejoindre l'Angleterre, le challengé proposé par le RC Lens peut l'inciter à rester en Ligue 1. Ces dernières heures, c'est le nom de Bruno Genesio qui était le plus souvent cité pour venir sur le banc lensois, mais notre confrère affirme que le board lensois a déjà noué des contacts directs avec l'entraîneur belge de 31 ans.