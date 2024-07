El Aynaoui recalé, Monaco et Lens partent au clash

Alors qu’il s’apprêtait à signer à l’AS Monaco, Neil El Aynaoui a été stoppé après sa visite médicale. Pour les médecins monégasques, le milieu du Racing Club de Lens a besoin d’une opération au genou qui l’éloignerait des terrains pendant huit mois. Ce n’est pourtant pas la version donnée du côté lensois.

Gros coup dur pour Neil El Aynaoui. Un an après son arrivée en provenance de Nancy, le milieu du Racing Club de Lens pensait franchir un nouveau cap cet été. Le fils de l’ancien tennisman Younes El Aynaoui s’apprêtait à signer en faveur de l’AS Monaco. Mais un problème détecté à la visite médicale a tout fait capoter.

D’après les médecins du Rocher, le Lensois, blessé au genou en fin de saison dernière, ne peut toujours pas reprendre la compétition. Le club de la Principauté estime que Neil El Aynaoui doit subir une opération qui l’éloignerait des terrains pendant huit mois. Autant dire que le milieu de terrain manquerait une bonne partie de la saison. De quoi faire capoter le deal entre les deux formations. Seulement voilà, le Racing Club de Lens ne valide absolument pas le diagnostic établi à Monaco. Nos confrères de L’Equipe décrivent un club artésien surpris par ce revirement de situation.

On assiste à une petite guerre entre clubs. Du côté de Monaco, on dit que l’opération est obligatoire pour bien guérir et retrouver ses capacités.



Du côté de Lens, on est pas favorable à une opération et on estime que le joueur peut retrouver son niveau sans… https://t.co/kxIPkvpAL6