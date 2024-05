Scandale à Lens, Daniel Riolo fait des révélations

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Un vent de crise souffle à Lens après le départ de Franck Haise à Nice et tandis que le directeur général Arnaud Pouille est poussé vers la sortie par Joseph Oughourlian.

Exemple de stabilité et de progression sportive et économique au fil des années, le RC Lens traverse sa première crise depuis sa remontée en Ligue 1. Le club nordiste s’apprête à vivre un été agité avec des changements à tous les étages du club. Un an après le départ du directeur sportif Florent Ghisolfi à Nice, c’est l’entraîneur Franck Haise qui va faire ses valises. Convoité par l’OM, le technicien normand va finalement rejoindre Nice, qui va en faire dans les jours à venir le successeur de Francesco Farioli. Directeur général du club amené à prendre du galon, Arnaud Pouille va également partir contre toute attente. Sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo a réagi a l’énorme coup de balai que le propriétaire du club Joseph Oughourlian est en train de mettre.

Pour le journaliste de l’After Foot, un très gros problème financier se cache derrière ce départ précipité d’Arnaud Pouille et c’est tout ce contexte qui a fait fuir Franck Haise vers de nouveaux horizons. « Dans les départs de Lens, celui qui interpelle le plus, c’est celui du patron (Arnaud Pouille). Quand un homme qui occupe cette fonction part, ce n’est pas anodin. Je n’ai pas encore poussé pour tout savoir de cette histoire, mais Oughourlian, c’est un coup de balai qu’il donne. Haise est la seule personne qu’il voulait garder mais Haise voyant comment l’édifice était en train de se casser la figure, avait envie de partir. Il n’a plus hésité quand il a vu tout ce qu’il se passait. Je pense que pour qu’un homme qui a ses fonctions soit poussé dehors, c’est qu’il y a eu des problèmes dans les caisses » a lancé Daniel Riolo sur les ondes de RMC avant de poursuivre.

Daniel Riolo évoque des « problèmes dans la caisse »

« A confirmer, mais de ce que j’ai entendu, Oughourlian a pété un câble quand il a constaté certaines choses. J’ai un pressentiment, entre ce qu’on m’a dit et qu’un type se fasse sortir comme ça quelques mois après avoir été nommé à un poste très important, c’est qu’il y a quelque chose de pas net dans la gestion du club. Le patron est descendu dans les bureaux, il a vu que c’était le bordel et il a dit ‘vous dégagez tous’ » a conclu le journaliste, dont les révélations ne vont pas manquer d’inquiéter les supporters du RC Lens. La question est maintenant de savoir quels dirigeants vont être recrutés alors que le nom de Pierre Dreossi est évoqué sans soulever un enthousiasme fou chez les Sang et Or. Au niveau de l’entraîneur, les pistes Habib Beye, Luka Elsner ou encore Zoumana Camara ont été citées, sans que l’on sache encore qui est la priorité du RC Lens, en pleine période de reconstruction cet été.