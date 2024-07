L1 ‍: Lens boucle un joli transfert avec Chelsea

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

En quête d’un défenseur central pour combler un potentiel départ de Medina ou de Danso, Lens a trouvé son bonheur en trouvant un accord avec Chelsea pour le transfert de Malang Sarr.

Jolie prise pour le Racing Club de Lens sur le marché des transferts. A la recherche d’un défenseur central, le club nordiste a trouvé un accord avec Chelsea pour la venue de Malang Sarr. Prêté à Monaco la saison dernière, le défenseur central de 25 ans va définitivement rejoindre Lens dans le cadre d’un transfert, selon les informations de Foot Mercato. A un an de la fin de son contrat, Malang Sarr va enfin pouvoir trouver un peu de stabilité dans sa carrière en se relançant dans un club ambitieux de Ligue 1 avec la possibilité de s’imposer comme un titulaire indiscutable chez les Sang et Or.

Malang Sarr arrive à Lens

L’indemnité de ce transfert n’a pas encore fuité, mais il y a fort à parier que les dirigeants du RC Lens ont réalisé un joli coup avec le natif de Nice. A un an de la fin de son contrat, sa valeur marchande était estimée à 4 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Voilà en tout cas une belle affaire réalisée par Lens après les arrivées déjà officialisées de Chavez (transfert définitif) et de Koffi.