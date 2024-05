Menacé en Autriche, Danso zappe Lens-Montpellier ‍!

Dans : Lens.

Par Mehdi Lunay

Absent face à Rennes, Kevin Danso ratera aussi le dernier match de championnat contre Montpellier. Le défenseur autrichien a été écarté par Franck Haise sous fond de pression du sélectionneur autrichien Ralf Rangnick avant l'Euro 2024.

L'Euro 2024 vient perturber la course à l'Europe du RC Lens. Le club artésien devra faire sans Kevin Danso face à Montpellier et cela n'était pas prévu par le staff de Franck Haise. Selon les informations de L'Equipe, le défenseur autrichien a informé son entraîneur qu'il ne devait pas disputer le dernier match de Ligue 1 contre Montpellier dimanche. Touché aux adducteurs et forfait à Rennes dimanche dernier, Danso était pourtant apte puisqu'il a participé à pratiquement toutes les séances d'entraînement cette semaine. Néanmoins, ses soucis musculaires ont alerté le sélectionneur autrichien Ralf Rangnick en vue de l'Euro 2024.

Kevin Danso tiraillé entre Lens et l'Autriche

Inquiet pour son joueur, il l'a contraint à déclarer forfait dimanche. La menace était même explicite selon L'Equipe. Si Danso jouait dimanche, Rangnick « ne l'aurait pas retenu » pour l'Euro 2024 lors duquel l'Autriche doit affronter les Pays-Bas, la Pologne et surtout l'Equipe de France d'entrée. De quoi bouleverser le défenseur qui s'est confié à Franck Haise, lui indiquant son refus de jouer contre Montpellier dimanche. Une discussion qui a tourné au vinaigre puisque Haise « n'a pas apprécié » que son joueur zappe le dernier match de Lens, crucial dans la course à l'Europe.

Apte physiquement à jouer #RCLMHSC, Kevin Danso a décidé de ne pas participer à la rencontre.#FierDEtreLensois — Racing Club de Lens (@RCLens) May 18, 2024

Finalement, l'entraîneur lensois a enlevé le nom de Kevin Danso de son groupe communiqué ce soir par le RC Lens. Le club artésien a expliqué clairement que le joueur était responsable de la situation. « Apte physiquement à jouer Lens-Montpellier, Kevin Danso a décidé de ne pas participer à la rencontre », ont écrit les Sang et Or sur X. Khusanov le remplacera sans doute dans le onze de départ dimanche. De quoi ternir la fin de l'aventure lensoise pour Danso, annoncé partant cet été, et le priver d'un hommage mérité de Bollaert après 3 années pleines à Lens.