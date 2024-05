Lens ‍: Varane trop fort, il marcherait sur la Ligue 1 ‍!

Dans : Lens.

Par Mehdi Lunay

En fin de contrat à Manchester United, Raphael Varane trouvera plus facilement un club après sa prestation samedi après-midi. En finale de Cup, il a été étincelant face à Manchester City. Si Lens arrive à le signer, la Ligue 1 se frottera les mains.

Les détracteurs de Manchester United ont été calmés ce samedi après-midi. Les Red Devils ont battu Manchester City 2-1 pour s'adjuger un trophée et surtout une qualification européenne. De quoi réhabiliter un peu Erik Ten Hag, auteur d'une superbe prestation tactique, mais aussi plusieurs joueurs mancuniens. C'est le cas de Raphael Varane. L'ancien international français a connu une saison difficile et revenait tout juste d'une blessure musculaire. Néanmoins, il a réalisé un match de grande qualité sur le plan défensif et a muselé les attaquants de Pep Guardiola. De quoi rassurer ses fans mais aussi son futur club puisque Varane va quitter Manchester United cet été.

A Lens, Varane règnera sur la Ligue 1

En fin de contrat en juin, le champion du monde 2018 pourrait atterrir à Lens. C'est en tout cas sa future destination selon les rumeurs mais surtout son souhait puisqu'il a été formé chez les Sang et Or, partant ensuite au Real Madrid en 2011. Mais, un transfert à Lens est incertain d'un point de vue financier, à cause du salaire important de Varane. Il est aussi discutable sur le plan sportif pour certains observateurs. Malgré ses 31 ans seulement, Varane apparaît déjà usé après plus de 14 ans chez les professionnels. Serait-il à la hauteur en Ligue 1 ? Walid Acherchour n'en doute pas une seconde.

Varane is giving us one more box defending masterclass before he leaves😭❤️ pic.twitter.com/XET6rLtkLL — Deng™ (@UTDDengv2) May 25, 2024

Le journaliste sportif est d'autant plus sûr de lui après la finale de la Cup. Raphael Varane l'a rassuré sur le plan physique et technique ce samedi. « La première mi-temps de Varane, s’il a envie.. ça joue en Ligue 1 jusqu’à 37 ans », a t-il lâché sur X. Son enthousiasme était partagé par les supporters lensois. Le sort du défenseur central français est désormais entre les mains de la direction lensoise, qu'elle change ou pas dans les prochaines semaines.