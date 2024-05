Lens regarde au PSG pour remplacer Franck Haise

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Lens est plongé dans une immense incertitude après le départ de Franck Haise à Nice. Pour combler cette grande perte, le club nordiste a des vues sur Zoumana Camara, l’actuel entraîneur des U19 du PSG.

Annoncé dans la short-list de l’Olympique de Marseille ces dernières semaines, Franck Haise va bel et bien quitter le RC Lens cet été. C’est finalement à Nice que le technicien normand va atterrir afin de compenser le départ de Francesco Farioli à l’Ajax Amsterdam. Pour les dirigeants lensois, ce départ représente une immense perte et il ne faut pas perdre de temps pour trouver un successeur à Franck Haise. Plusieurs noms sont déjà sur la table, dont celui de Zoumana Camara. A en croire les informations du journaliste Sacha Tavolieri, l’actuel entraîneur des U19 du Paris Saint-Germain est une piste sérieuse du RC Lens pour combler le départ de Franck Haise à l’OGC Nice.

Franck Haise quitte Lens pour signer à Nice https://t.co/agZK3KA3rc — Foot01.com (@Foot01_com) May 28, 2024

Depuis trois ans, l’ancien défenseur du PSG et de Saint-Etienne réalise un excellent travail avec les jeunes du club de la capitale. Après trois ans à la tête des U19, Zoumana Camara a logiquement envie d’aller voir un peu plus haut et aimerait avoir sa chance avec une équipe première. L’opportunité du RC Lens devrait logiquement plaire au technicien de 45 ans, d’autant que Zoumana Camara a évolué chez les Sang et or de 2002 à 2004 durant sa carrière de joueur professionnel. D’autres pistes pourraient être explorées par Lens, notamment celles menants à Luka Elsner ou encore à Habib Beye, mais le dossier Zoumana Camara est à prendre très au sérieux du côté de Lens. Au PSG, on espère conserver l’entraîneur français mais on a conscience aussi qu’il partira un jour pour tenter sa chance dans une équipe première pour définitivement lancer sa carrière d’entraîneur.