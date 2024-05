Franck Haise part en vacances et fait trembler Lens

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Longtemps sixième, Lens a perdu sa place au profit de l’OL dans les dernières minutes du multiplex, dimanche soir. Une grosse déception pour Franck Haise, dont l’avenir s’écrit en pointillés.

L’avenir de Franck Haise ressemble à un gros point d’interrogation. Longtemps sixième de Ligue 1, le RC Lens a finalement perdu cette place au profit de l’OL en raison du match nul concédé face à Montpellier dimanche soir (2-2). Les coéquipiers d’Elye Wahi disputeront simplement la Conférence League la saison prochaine, l’épilogue d’une saison en dent de scie qui risque de laisser des traces. Un an après le départ du directeur sportif Florent Ghisolfi, il n’est pas interdit de penser que l’entraîneur Franck Haise pourrait à son tour faire ses valises. En conférence de presse après le match nul très frustrant de son équipe face au MHSC dimanche (2-2), Franck Haise a clairement ouvert la porte à un départ de Lens cet été alors que son nom a notamment été cité du côté de Marseille il y a quelques jours.

« Il y a de la déception tout de suite. Quand on domine autant on doit gagner. Je ne voulais pas attendre que Lyon marque, je voulais gagner pour être sûr. C’est pour ça que j’ai changé de système. On a gâché trop d’occasions. J’ai souvent dit que cette saison se jouerait à la dernière seconde. Une saison très riche, très éprouvante. Je n’ai pas assez de recul pour vous dire qu’à la 5e journée on aurait aimé être là. Mais après ce qu’on a fait il y a un goût un peu amer. Je vais d’abord partir en vacances dans un endroit isolé, réfléchir, analyser, voir ce qui va se passer au club et on verra en conséquence » a lancé Franck Haise, dont les propos ont de quoi faire trembler les dirigeants ainsi que les supporters de Lens. Il ne semble pas du tout certain que le coach de 53 ans soit toujours en poste dans le Nord en 2024-2025.