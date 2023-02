Lens : Un taulier ne cache pas ses envies d’ailleurs

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Auteur d’une saison exceptionnelle, Lens sera de nouveau attaqué pour ses meilleurs joueurs lors du prochain mercato.

Il y a six mois, les dirigeants du RC Lens ont durement bataillé pour conserver Seko Fofana, courtisé par le PSG ainsi que par plusieurs clubs en Premier League. Véritable prouesse de la part de la direction nordiste, le capitaine Seko Fofana a finalement prolongé au club. L’été prochain, le Racing aura de nouveau la difficile mission de conserver ses meilleurs éléments, ce qui ne sera pas simple au vu des prestations exceptionnelles des joueurs de Franck Haise depuis le début de la saison. Cette fois, c’est Kevin Danso qui pourrait être le joueur le plus courtisé. Et pour cause, le défenseur central autrichien est le taulier de l’équipe de Franck Haise, et son profil est totalement compatible à des championnats tels que la Premier League ou la Bundesliga. Dans une interview accordée à Kicker, Kevin Danso n’a d’ailleurs pas caché ses envies d’ailleurs.

Kevin Danso est ouvert à un départ de Lens

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kevin Danso (@kevin.danso)

« La Premier League est un championnat très attractif et s’il y a une opportunité d’y retourner à un moment donné, ce serait bien sûr intéressant. Mais je ne m’inquiète pas pour ça maintenant, je dois juste voir quand viendra le moment de passer à l’étape suivante, là où le package global me conviendra le mieux. Peu importe où c’est. Actuellement, c’est ici à Lens. Je veux jouer le mieux possible ici, finir la saison avec Lens le plus haut possible et après, on verra » a avoué le défenseur central du Racing Club de Lens, qui n’écartera donc pas l’idée d’un départ lors du prochain mercato en cas de belle offre, notamment en provenance de la Premier League. Recruté pour seulement 5 millions d’euros à Augsbourg en Bundesliga, Kevin Danso vaut désormais le triple voire plus de cette somme. De toute évidence, Lens réalisera une belle plus-value, comme il l’a fait pour Jonathan Clauss la saison dernière.