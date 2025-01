Lens s'offre un attaquant à 7 millions d'euros

Dans : Lens.

Par Claude Dautel

En quête de renforts offensifs, le RC Lens est en passe d'offrir à Will Still un joueur supplémentaire. Les Sang et Or ont trouvé un accord avec le club suédois de Häcken.

Actuel septième de Ligue 1, Lens n'est pas si loin que cela des places qualificatives pour la prochaine Ligue des champions puisque les Nordistes n'ont que cinq points de retard sur le LOSC, quatrième, avant de recevoir le SCO Angers ce dimanche. Et pour donner à leur entraîneur les renforts que ce dernier souhaite, les dirigeants lensois auraient négocié la signature de Jeremy Agbonifo, le jeune ailier gauche de 19 ans qui évolue actuellement avec le club suédois de Häcken. Selon différents médias suédois et Santi Anoua, pour parvenir à un accord avec la formation où évolue Jeremy Agbonifo, le RC Lens a accepté le versement d'une indemnité de transfert de 7 millions d'euros.

Lens a des moyens pour se faire plaisir au mercato

🚨💣 RC Lens i Ligue 1 är på väg att värva Jeremy Agbonifo, 19, från BK Häcken. Klubbarna ska vara överens och affären ser ut att bli värd en bit över 80 miljoner kronor. Det kan därmed bli en ny rekordaffär för den allsvenska toppklubben. 🇫🇷⏳ https://t.co/UYTeWoBTRw — Anel Avdić (@AnelAvdic) January 25, 2025

Il est vrai que depuis le début du mercato d'hiver, les caisses des Sang et Or se sont remplies de manière spectaculaire avec les ventes de Kushanov à Manchester City et de Samba au Stade Rennais. Selon notre confrère de FootMercato, Jeremy Agbonifo, qui a fréquenté la sélection suédoise chez les jeunes, est considéré comme l'un des grands espoirs du football dans son pays. Cette saison, avec son club, l'attaquant suédois a notamment participé aux qualifications pour l'Europa Conference League, marquant quatre buts lors des cinq matchs joués par son club finalement éliminé.