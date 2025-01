Lens s’attaque à un gardien du Bayern Munich

Le RC Lens n’a toujours pas trouvé de gardien pour remplacer Brice Samba. Après l’échec du prêt de Pau Lopez, le club nordiste a jeté son dévolu sur Daniel Peretz, actuel troisième gardien du Bayern Munich.

Le dossier du gardien de but est décidément compliqué pour le RC Lens. Les Sang et or, qui ont perdu leur capitaine Brice Samba, pensaient avoir trouvé leur bonheur avec la signature prévue de Pau Lopez en prêt. Mais le deal a été annulé, Gérone refusant finalement de casser le prêt avec l’OM afin de satisfaire aux exigences de l’UEFA pour la composition de sa liste en Ligue des Champions. Pour l’instant, c’est donc Hervé Koffi qui assure l’intérim mais à Lens, on espère que cette situation sera provisoire car l’objectif est de recruter un nouveau gardien d’un standing supérieur.

🚨🔴 EXCL | RC Lens want to sign Daniel #Peretz before Deadline Day!



The French club have submitted an official offer to Bayern.



However, Peretz currently prefers to stay. He is expected to be match fit again in 4-6 weeks following a kidney injury.



Meanwhile, Bayern remain… pic.twitter.com/7qEH8jXiVt