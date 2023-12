Lens ‍: Franck Haise et Beinsports, il y a eu des étincelles

Dans : Lens.

Par Claude Dautel

Dans la foulée de la victoire du RC Lens contre Séville, l'entraîneur des Sang et Or a été étonné de la manière dont il était interrogé sur Beinsports. Sans s'énerver, Franck Haise a ironisé.

Le technicien lensois est de nature affable, et il n'est pas dans ses habitudes de s'emballer ou de s'énerver face aux médias. Cependant, après le probant succès de son équipe face au FC Séville (2-1), synonyme de qualification pour l'Europa League, Franck Haise a tiqué lorsque sur BeinSports on lui a demandé s'il avait demandé à ses joueurs de tenir le 0-0 qui les qualifiait pour l'Europa League. De quoi pousser le technicien nordiste à ironiser très fort.

« Exactement, on voulait jouer le 0-0 à la mi-temps, vous avez tout compris une fois de plus. Et après, en deuxième mi-temps, je leur ai dit qu’il fallait gagner le match et on l’a gagné. Ce n'est pas compliqué le football ! Ils étaient timorés ? Non, mais vous savez qu’il y a des adversaires de valeur en Ligue des champions. Je ne sais pas si vous regardez souvent les matchs, mais il y a des adversaires de grande valeur et Séville en est un et ils ont été meilleurs que nous en première mi-temps, on a réussi à desserrer l’étreinte. On a pris huit points et c’est pas mal pour un petit (…) Comme les journalistes et certaines personnes pensent que tout est facile parce qu’ils ne savent pas ce que c’est ce métier de joueur ou d’entraîneur, mais moi, je suis fier de ce qu’ils font », a lancé Franck Haise, avec malice et une grosse dose d'ironie.