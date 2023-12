Lens a éliminé le roi de la C3, il doit rêver en grand ‍!

Dans : Lens.

Par Mehdi Lunay

Lens a battu le FC Séville 2-1 ce mardi soir pour arracher une place en 16e de finale de la Ligue Europa. Une belle récompense qui ne suffit pas encore à Florian Sotoca.

Lens a repris goût à l'Europe et en redemande toujours plus. Avec 8 points en 6 matchs, Lens a terminé à la 3e place de son groupe de Ligue des champions. De quoi lui permettre de jouer la Ligue Europa en février prochain. Une belle récompense mais pas une fin en soi. Interrogé par Canal+Foot après le match, Florian Sotoca a révélé que les Lensois avaient envie de marquer l'Histoire en coupe d'Europe.

Lens termine 3e du groupe B après 6 journées de Ligue des Champions🔴🟡#RCLSEV #UCL pic.twitter.com/AyrOBywM8V — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 12, 2023

« On a fait un vrai match de coupe d’Europe. Il ne faut pas l’oublier. Séville a gagné 7 fois la Ligue Europa, et nous, on était encore en L2 il y a 4 ans. On a été piqué à Arsenal, ça fait mal mais ce soir on a réagi en équipe. L’état d’esprit du groupe a été énorme. On fait un match d’hommes. On s’est serré les coudes. On est fiers de représenter le foot français avec ces 6 matchs. Il y a un petit regret de ne pas passer en Ligue des Champions mais c’est beau ce qu’on a fait. […] On verra l’épopée européenne mais on veut aller le plus loin possible en coupe d’Europe », a t-il lâché avec enthousiasme. Les supporters lensois et tout le football français ne peuvent que le souhaiter à Lens.