Lens ‍: Elye Wahi « ‍tu es mauvais ‍», Daniel Riolo le massacre

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Recrue phare du RC Lens lors du mercato estival, Elye Wahi a marqué deux buts en Ligue des Champions. Malheureusement, l’international espoirs français n’a pas été en réussite mercredi soir contre le PSV Eindhoven.

Buteur à Bollaert contre Arsenal et face au PSV Eindhoven au match aller, Elye Wahi était de nouveau très attendu ce mercredi soir aux Pays-Bas. Malheureusement pour les Sang et Or, l’ancien attaquant de Montpellier est resté muet et le Racing s’est incliné 1-0. Sous le déluge d’Eindhoven, Elye Wahi n’a pas pesé très lourd sur la rencontre. Le buteur de l’Equipe de France Espoirs n’a pas eu beaucoup de réussite dans ses appels, a peu été trouvé par ses coéquipiers et a globalement manqué de justesse technique avec le ballon dans les pieds. En signant à Lens, l’attaquant de 22 ans a fait un bond en avant dans sa carrière et logiquement, l’exigence n’est plus la même que lorsqu’il jouait à Montpellier. Wahi s’expose aux critiques et il en a fait l’objet sur RMC après la défaite de Lens. Daniel Riolo, qui se veut exigeant avec un joueur susceptible de jouer un jour en Equipe de France, ne l’a pas raté.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ELYE WAHI (@e.wahi7)

« Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu’on ne peut pas dire que, ce soir, il est mauvais ? Je sais que les choses vont vite dans le foot mais le gars fait une bonne saison à Montpellier, il est transféré à Lens contre un gros transfert, donc bienvenue dans le monde de l’exigence, bienvenue dans le monde de la Ligue des champions, bienvenue dans le sport de haut-niveau. Il le sait, il sait que c’est dur. La vérité est qu’il y avait très peu de gens qui voyaient tous ses matchs mais maintenant il est international Espoirs et il prétend à plus. Il est à Lens en Ligue des champions et il prétend probablement à plus puisque des clubs plus importants que Lens le voulaient cet été (dont Chelsea) » détaille Daniel Riolo avant de faire comprendre aux auditeurs qu’il ne critique pas Wahi pour le plaisir mais simplement car désormais, de nouvelles exigences entourent le buteur de Lens.

Riolo fait monter le curseur d'exigence autour de Wahi

« Ils ont fait un choix mesuré et plutôt intelligent de l’étape intermédiaire, c’est très juste et très bien d’avoir fait ça. Maintenant, on le regarde, il passe à la télé en prime time, il joue des gros matchs, bienvenue dans le monde de l’exigence et on est obligé de le dire : ‘Elye Wahi, ce soir, tu es mauvais. On ne le ‘défonce’ pas gratuitement, il y a une exigence autour de lui qui est normale et il va falloir qu’il vive avec. Il sera fort s’il surmonte tout ça. Il n’y a pas de raison de ne pas croire en lui, on croit toujours en lui, il a été bon en Ligue des champions à deux occasions où il a été essentiel » indique le journaliste de l’After Foot sur RMC. Elye Wahi n’aura sans doute aucun mal à le comprendre, lui qui a certainement conscience d’ailleurs qu’il n’a pas été le meilleur joueur du RC Lens à Eindhoven mercredi soir.