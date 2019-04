Lens : 10 000 euros d’amende, les fans vont mettre la LFP en pièces

Dans : Lens, Ligue 2.

Les interdictions de déplacement, ce n’est pas seulement un problème pour les pensionnaires de Ligue 1.

Au niveau inférieur aussi, ces décisions sont jugées trop systématiques. Notamment du côté du Racing Club de Lens dont les supporters ne se laissent pas faire. Ciblés pour utilisation de fumigènes, les fans lensois avaient été interdits de déplacement pour trois rencontres. Cela ne les avaient pas empêchés de faire le voyage jusqu’à Sochaux, Paris et Ajaccio. Résultat, le pensionnaire de Ligue 2 a écopé d’une amende de 10 000 euros ! Mais au lieu de calmer le public, cette sanction a eu l’effet inverse…

La preuve avec ce communiqué écrit par les groupes de supporters, qui ont lancé une cagnotte pour le week-end prochain. L’objectif est simple : chacun doit amener une pièce de 1 euro pour payer l’amende. « Nous étions plus de 30.000 face au Havre, nous serons sans doute autant contre Valenciennes. Une modeste participation permettra d'afficher notre soutien au club et sera un camouflet pour cette soi-disant commission de discipline », peut-on lire dans le communiqué. Et pour mieux embêter la LFP, les supporters ont prévu d’amener eux-mêmes le tas de pièces jusqu’au siège de l’instance.