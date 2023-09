Le RC Lens envoie déjà un avertissement XXL à Wahi

Dans : Lens.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi soir, le RC Lens a pris le meilleur sur Strasbourg (1-0). Elye Wahi aura inscrit son premier but sous les couleurs Sang et Or.

Tout va mieux à Lens ces derniers jours. Les hommes de Franck Haise ont retrouvé de la confiance en enchainant les bons résultats. Cerise sur le gâteau, un premier but avec le RC Lens ce vendredi soir à Strasbourg pour Elye Wahi. L'ancien de Montpellier a d'ailleurs été l'auteur d'une réalisation splendide contre les Alsaciens. De quoi lui remettre la tête à l'endroit et espérer encore pas mal d'actions décisives de sa part avec son club. Cependant, Lens est très exigeant avec Wahi et pense qu'il a encore pas mal à apprendre. Si Franck Haise était satisfait de son match à Séville en Ligue des champions, ce n'était pas vraiment le cas à Strasbourg. Et il n'a pas hésité à le dire en s'appuyant sur la réaction de certains joueurs lensois, qui voulaient le voir plus prendre la profondeur.

Wahi, Haise n'est pas satisfait

😬 Franck Haise : "Elye Wahi est capable de faire beaucoup mieux dans le jeu."#RCSARCL pic.twitter.com/ZLW5idPZ94 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) September 29, 2023

Au micro de Prime Video, l'entraineur lensois n'a en effet pas fait dans la langue de bois au sujet du jeune attaquant tricolore. « Elye n’était pas agacé parce qu’il sortait, mais parce que des joueurs étaient exigeants avec lui. Je crois qu’ils ont raison d’être exigeants avec lui. Il a marqué un joli but, mais, dans le jeu, il est capable de faire beaucoup mieux que ce qu’il a fait ce soir », a notamment indiqué Franck Haise, qui espère que Wahi saura s'intégrer plus à ses idées de jeu. Toujours est-il qu'après un début de saison chaotique, les Nordistes se sont bien repris avec deux matchs remportés en Ligue 1 et un nul intéressant ramené de Séville en Ligue des champions. Dès mardi soir, les Sang et Or seront de nouveau sur le pont avec la réception d'Arsenal en C1. Une belle fête et une nouvelle occasion pour Wahi de montrer son talent dans une rencontre de très haut niveau.