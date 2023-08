L1 ‍: Aguilar à Lens, le transfert surprise de la semaine ‍?

Dans : Lens.

En quête d’un piston droit pour doubler le poste de Frankowski, Lens pourrait recruter Ruben Aguilar dans la dernière ligne droite du mercato.

Victime d’une gêne à l’adducteur, Przemysław Frankowski a été contraint de sortir à la mi-temps du match face au Paris Saint-Germain samedi soir au Parc des Princes. Avec l’accumulation des matchs et le début de la Ligue des Champions en septembre, Lens va devoir doubler tous les postes avec des joueurs de niveau équivalent. C’est ainsi que dans la dernière ligne droite du mercato, Franck Haise est tenté de recruter des pistons à gauche et à droite pour doubler les postes de Machado et de Frankowski.

D’après les informations de l’insider Mohamed Toubachet-Ter, une piste totalement inattendue est actuellement creusée par l’état-major Sang et Or pour le poste de piston droit. Indésirable à Monaco, où il n’est plus titulaire, Ruben Aguilar pourrait débarquer dans le Nord. Piste prioritaire de Montpellier depuis plusieurs semaines, le défenseur de 30 ans est très apprécié par le board lensois qui va « entrer dans la danse » à une semaine de la fin du mercato pour le recruter. De son côté, Montpellier a l’intention de présenter une offre à l’AS Monaco ce lundi pour tenter de boucler le dossier. Mais avec la concurrence lensoise, tout va devenir plus complexe pour le MHSC qui va devoir batailler rudement pour convaincre Ruben Aguilar de revenir plutôt que de jouer la Ligue des Champions au RC Lens.